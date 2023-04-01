Hollanda, teneke kutu içeceklerden depozito almaya karar verdi Hükümet, doğanın kirletilmesini önlemek ve geri dönüşümü sağlamak üzere harekete geçti.

AA

Hollanda'da çevre konusunda hassasiyeti artırmak için teneke kutu içeceklerle ilgili karar alındı.

Avrupa ülkesindeki hükümet, söz konusu ürünler için depozito uygulaması başlattı.

15 sent depozito alınacak

Yazılı açıklamada, iki yıl önce küçük pet şişeler için başlatılan uygulamada olduğu gibi bir teneke kutu için 15 sent depozito alınacağı belirtildi.

Tüketilen teneke kutuları geri dönüşüme vermek için 27 binden fazla teslim noktasının bulunduğu ifade edildi.

Doğa kirliliğinin önüne geçmek istiyorlar

Tüketicilerin geri alacakları 15 sentle ne yapacaklarını seçebilecekleri belirtilen açıklamada, depozitoların süpermarketlerde geri alınabileceği, sinemalarda ve spor kulüplerinde ise hayır kurumlarına bağış için kullanılabileceği kaydedildi.

Amacın, yılda yaklaşık 2 milyar teneke kutunun büyük bir kısmının sokağa atılarak doğayı kirletmesini engellemek ve geri dönüştürülmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

Depozito sistemini uygulayan diğer ülkeler

Küçük pet şişelerde depozito sisteminin uygulamaya girmesinden bu yana sokağa atılan şişelerin sayısı yüzde 50’den fazla azaldı.

Teneke kutulardaki depozito sistemi Almanya, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'da da uygulanıyor.