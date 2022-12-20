Hollanda ve Almanya'da 250 ton yasa dışı havai fişek ele geçirdi

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda Hollanda ve Almanya'da büyük bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Hollanda ve Almanya polisinin ortak yürüttüğü operasyon neticesinde, sınırın Almanya tarafındaki bir depoda yasa dışı yollardan piyasaya sürülmek üzere 250 ton havai fişek yakalandığı bildirildi.

Operasyonda Hollanda'da gözaltına alınan 2 kişinin sıkı şartlara bağlı olarak sadece belirli firmaların satabildiği havai fişekleri, kağıt üzerinde kurdukları firma üzerinden piyasaya sürmeyi amaçladığı kaydedildi.

Çeşitli suçlarda kullanıldığı tespit edildi

Soruşturmanın yaklaşık bir yıl önce başladığı belirtilen açıklamada, ele geçirilen havai fişeklerin ağır patlayıcı güce sahip olduğu ve hırsızlık amacıyla yapılan ATM patlamaları dahil çeşitli suçlarda kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hollanda ve Almanya'da havai fişeklerin, sağlık ve güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle ciddi derecede kısıtlanarak, belirli firmalar üzerinden kayıtlı olarak satılmasına izin veriliyor.

Hollanda ve Almanya güvenlik birimlerince kasımda gerçekleştirilen operasyonda, 350 ton yasa dışı havai fişek ele geçirilmişti.