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- Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında
Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında
- 14.11.2022 - 21:36
Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.
Kraliyet Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada; bu sabah farklı noktalarda yapılan operasyonlarda, 9'u görevde 1'i emekli toplam 10 askerin gözaltına alındığı belirtildi.
Operasyonun askerlerden birinin festival sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yürütülen soruşturmayla başladığı kaydedildi.
Arnhem savcılığı soruşturmayı yürütüyor
Yakalanan askerin telefonunda yapılan incelemeler neticesinde, çok sayıda askerin görev saatleri dışında uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, emekli askerin evinde, görevdekilerin Doorn, Amersfoort, Hilversum, Oirschot ve Schaarsbergen'deki kışlalarda, bir askerin ise Almanya'da eğitim sırasında gözaltına alındığı bildirildi.
AA'nın haberine göre; soruşturmanın Arnhem savcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.