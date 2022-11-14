Petrol
93.25
-2.85%
Euro
19.2668
0.24%
Dolar
18.6121
0.36%
Altın
1.06
0.59%
Borsa
4570
2.57%
Bitcoin
316.283
-0.23%
BTXN Coin
6.70
8.94%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında

    Kraliyet Askeri Polisi, uyuşturucu kaçakçılığında rol aldıkları gerekçesiyle 9'u muvazzaf 10 askerin gözaltına alındığını duyurdu.
    • 14.11.2022 - 21:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında

    Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

    Kraliyet Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada; bu sabah farklı noktalarda yapılan operasyonlarda, 9'u görevde 1'i emekli toplam 10 askerin gözaltına alındığı belirtildi.

    Operasyonun askerlerden birinin festival sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yürütülen soruşturmayla başladığı kaydedildi.

    Arnhem savcılığı soruşturmayı yürütüyor

    Yakalanan askerin telefonunda yapılan incelemeler neticesinde, çok sayıda askerin görev saatleri dışında uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

    Açıklamada, emekli askerin evinde, görevdekilerin Doorn, Amersfoort, Hilversum, Oirschot ve Schaarsbergen'deki kışlalarda, bir askerin ise Almanya'da eğitim sırasında gözaltına alındığı bildirildi.

    AA'nın haberine göre; soruşturmanın Arnhem savcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

    Hollanda da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında #1

    Hollanda da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında #2


    Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı
    Gündem

    Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Beşiktaş - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Beşiktaş - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir