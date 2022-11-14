Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında

Kraliyet Askeri Polisi, uyuşturucu kaçakçılığında rol aldıkları gerekçesiyle 9'u muvazzaf 10 askerin gözaltına alındığını duyurdu.

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Kraliyet Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada; bu sabah farklı noktalarda yapılan operasyonlarda, 9'u görevde 1'i emekli toplam 10 askerin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun askerlerden birinin festival sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yürütülen soruşturmayla başladığı kaydedildi.

Arnhem savcılığı s oruşturmayı yürütüyor

Yakalanan askerin telefonunda yapılan incelemeler neticesinde, çok sayıda askerin görev saatleri dışında uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, emekli askerin evinde, görevdekilerin Doorn, Amersfoort, Hilversum, Oirschot ve Schaarsbergen'deki kışlalarda, bir askerin ise Almanya'da eğitim sırasında gözaltına alındığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; soruşturmanın Arnhem savcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.