Hollanda'da 1,6 ton kokain ele geçirildi Rotterdam Limanı'nda polisin 2 gün boyunca düzenlediği operasyonlarda 1,6 ton kilogram kokain ele geçirildi.

İHA

Hollanda polisi, Rotterdam Limanı'nda bu hafta düzenlenen iki ayrı operasyonda toplamda 1 ton 697 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Ele geçen kokainin 1 ton 197 kilogramı, Ekvador'dan gönderilen bir konteynerin içindeki muz sevkiyatında bulundu. Bu kaçak malzemenin piyasa değeri yaklaşık 90 milyon euro olarak belirtildi.

Hollanda'da depolanacak muzlar, Ukrayna'ya gidecekti

Rotterdam Savcılığı tarafından yapılan açıklamada,

Muzlar Hollanda'da depolanacaktı ve son varış noktaları Ukrayna'ydı. Hem Hollanda'daki hem de Ukrayna'daki şirketlerin muhtemelen kaçakçılıkla hiçbir ilgisi yok.

ifadeleri kullanıldı.

Kolombiya'dan gelen konteynerler

Ayrıca, ele geçirilen 500 kilogram kokainin reçel ve marmelat dolu konteynerlerdeki silindir spor çantaların içine gizlenmiş olduğu belirtildi. Bu konteynerlerin Kolombiya'dan geldiği kaydedilirken, "Gönderilmesi planlanan Hollandalı şirketin muhtemelen kaçakçılıkla hiçbir ilgisi yok" denildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değeri ise 37,5 milyon euro olarak duyuruldu.

Liman polisi, gümrük, FIOD ve savcılık teşkilatının bir araya geldiği HARC ekibi tarafından olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)