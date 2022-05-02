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- Hollanda'da 4 yaşındaki küçük çocuk annesinin arabasını kaçırdı
Hollanda'da 4 yaşındaki küçük çocuk annesinin arabasını kaçırdı
Hollanda'nın Utrecht şehrinde dört yaşında bir çocuk annesinin arabasıyla park halindeki iki araca çarptı. Küçük çocuk daha sonra pijaması ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden uzaklaştı.
- Haber Merkezi
- 02.05.2022 - 14:06
Hollanda’nın Utrecht şehrinde okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
4 yaşındaki bir çocuk annesinin arabasını gizlice alarak evden kaçtı.
Küçük çocuk, araçlara çarptıktan sonra pijamaları ve çıplak ayaklarıyla kaza yerinden uzaklaştı.
Yaralanan olmadı
Görgü tanıkları çocuğu tek başına yolda yürürken görünce polisi aradı.
Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını söylerken Instagram’da yaptıkları açıklamada “Yeni Max Verstappen keşfettiklerini” ifade etti.
Ailesine teslim edildi
Polis ekipleri küçük çocuğu ailesine teslim etmeden önce sıcak çikolata ikram etti.
Ekipler dört yaşındaki çocuğa oyuncak ay hediye ettikten sonra ailesine teslim etti.