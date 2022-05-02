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Hollanda'da 4 yaşındaki küçük çocuk annesinin arabasını kaçırdı

Hollanda'da 4 yaşındaki küçük çocuk annesinin arabasını kaçırdı

Hollanda'nın Utrecht şehrinde dört yaşında bir çocuk annesinin arabasıyla park halindeki iki araca çarptı. Küçük çocuk daha sonra pijaması ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden uzaklaştı.