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    Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan geçti

    Kaag Adası’nda inşa edilen 94 metre uzunluğundaki lüks yat, römorkörler eşliğinde ülkenin en dar kanallarından geçerek Rotterdam’a götürüldü.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 11:23
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    Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan geçti

    Hollanda'nın Kaag Adası’nda inşa edilen lüks yat, ülkenin en dar kanalından geçti.

    Yapımı geçen hafta biten ve 94 metre uzunluğundaki lüks yat, römorkörler eşliğinde Roterdam kentine transfer edildi.

    Bölgedeki halkın şaşkın bakışları arasında geçen lüks yatın transfer işlemi yoğun ilgi gördü.

    BU GÜZERGAHTAN YÜZDÜRÜLÜYOR

    Yetkililer, yapımı tamamlanan lüks yat ve gemilerin, bu güzergahı kullanarak, yüzdürüldüğünü ifade etti.

    Her yıl dört ile altı lüks yatın bu bölgeden transfer edildiği belirtildi.

    Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan geçti ViDEO

    Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan geçti #1

    Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan geçti #2

    Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan geçti #3

    Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan geçti #4

    Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan geçti #5

    Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan geçti #6

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