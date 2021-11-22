Hollanda'da başbakan, koronavirüs tedbirlilerini protesto edenlere ‘aptal’ dedi

Koronavirüs tedbirlerini protesto etmek amacı ile birçok şehirde başlayan protestolara yönelik açıklama yapan Başbakan Rutte, protestoculara ‘aptal’ dedi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde cuma akşamı başlayan protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Göstericilerin havai fişek kullandığı ve dükkanlara saldırdığı olaylarda polis araçları ateşe verildi.

Güvenlik güçlerince TOMA'ların kullanıldığı ve uyarı ateşlerinin açıldığı gösterilerde Rotterdam'da 51, Lahey'de 19, Urk'da 8, Roermond ve Stein'de 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

"PROTESTO GÖRÜTÜSÜ ALTINDA DÜPEDÜZ ŞİDDET"

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs ve zorunlu aşı protestolarına ilişkin ‘protesto görüntüsü altında düpedüz şiddet uygulandığını’ savundu.

“BUNLARIN PROTESTO İLE ALAKASI YOK”

Protestocuların polis, itfaiye ve ambulanslara saldırdığını kaydeden Rutte, "Bunların protesto ile alakası yok." dedi.

Rutte, uzun süren koronavirüs kaynaklı belirsizliklerin toplumda fazlasıyla huzursuzluk yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fakat hiçbir zaman bu aptalların sadece mutsuz oldukları için bizi koruyan insanlara karşı düpedüz şiddet kullanmalarını kabul etmiyorum."

Hollanda'da koronavirüs protestoları, polis şiddetine dönüştü VİDEO ARŞİV

