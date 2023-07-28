Hollanda'da binlerce otomobili taşıyan gemi günlerdir yanıyor Hollanda'da binlerce otomobilin bulunduğu kargo gemisindeki yangın üç gündür sürüyor. Yangının haftalarca sürebileceği ifade ediliyor.

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İHA

Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında seyir halindeylen yangın çıkan 2 bin 857 aracın bulunduğu Panama bandıralı Fremantle Highway adlı kargo gemisindeki söndürme çalışmaları 3 gündür devam ediyor.

Sahil güvenlik yetkilisi Edwin Grammeman, yangının tamamen sönmesinin haftalarca sürebileceğini ifade etti.

İtfaiyecilerin şu anda gemiye girmesinin çok tehlikeli olacağını kaydeden Grammeman, "Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.

Bir diğer yetkili Lea Versteeg de durumu takip etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "Ancak her şey hava durumuna ve gemideki hasara bağlı. Böyle bir yangını kontrol altına alabilmek kolay değil" şeklinde konuştu.

Yangının nedeni elektrikli otomobil

Almanya'dan Mısır'a araç taşıyan kargo gemisinde geçtiğimiz salı günü gece saatlerinde elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu yangın çıkmış, gemideki 23 kişilik mürettebatın bir kısmı güverteden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı.

1 mürettebat yaşamını yitirdi

Gemideki diğer çalışanlar ise bot ve helikopterlerle kurtarılmış ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmişti.