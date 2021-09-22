Hollanda'da bir kadın trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hollanda'da bir kadın trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hollanda'da hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadının trenin altına kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Hollanda'da bir hemzemin geçitte yaşanan akılalmaz olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bir kadın, tren geçeceği için araç ve yaya trafiğne kapanan hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı.

SON ANDA KURTULDU

Hayatını tehlikeye atan kadın, trenin gelmesi sonunu canını zor kurtardı. Trenin altına kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Hollanda'da bir kadın trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO