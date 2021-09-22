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    Hollanda'da bir kadın trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Hollanda'da hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadının trenin altına kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 17:45
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    Hollanda'da bir kadın trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Hollanda'da bir hemzemin geçitte yaşanan akılalmaz olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Bir kadın, tren geçeceği için araç ve yaya trafiğne kapanan hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı.

    SON ANDA KURTULDU

    Hayatını tehlikeye atan kadın, trenin gelmesi sonunu canını zor kurtardı. Trenin altına kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

    Hollanda'da bir kadın trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    Hollanda da bir kadın trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu #1

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