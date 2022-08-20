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    Hollanda'da cami hedef alındı

    Gece saatlerinde yaşanan olayda cami kundaklandı. Polis, kundakçıları bulmak için soruşturma başlattı.
    • 20.08.2022 - 12:12
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    Hollanda'da cami hedef alındı

    Hollanda'nın Eindhoven şehrinde bir cami hedef alındı.

    Şehrin yakınlarındaki Veldhoven'de sabah saatlerinde cami kundaklandı.

    İtfaiyeden yapılan açıklamada, Veldhoven'de müdahale edilen yangın, bir saatte kontrol altına alındı.

    Polis, kundaklamadan şüpheleniyor

    Kamu haber ajansı NOS'ta yangınla ilgili çıkan haberde, polisin kundaklamadan şüphelendiği kaydedildi. Yangın 02.30 sularında çıkarılırken, bina büyük hasar gördü.

    Cami yangını sonrası soruşturma

    Haberde, görgü tanıklarının yangının caminin camlarının parke taşlarıyla çıkarıldığına ilişkin beyanlarına yer verildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

    Hollanda da cami hedef alındı #1

    Caminin Veldhoven'e gelmesine tepki

    AA'ya göre, "İslamplanning" isimli cami, haziranda Veldhoven'e taşındı ve buradakilerin tepkisiyle karşılaştı.

    Hafta sonu kurslarında Müslüman çocuklara verilen eğitimin içeriğini "sakıncalı" bulanların, caminin Veldhoven'e taşınmaması için çevrimiçi kampanya başlattıkları belirtildi.

    Hollanda medyası, 2019'da caminin "selefi imamları"nın eşcinsellikle ilgili görüşlerini haberleştirmişti.


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