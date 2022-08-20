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Hollanda'da cami hedef alındı
- 20.08.2022 - 12:12
Hollanda'nın Eindhoven şehrinde bir cami hedef alındı.
Şehrin yakınlarındaki Veldhoven'de sabah saatlerinde cami kundaklandı.
İtfaiyeden yapılan açıklamada, Veldhoven'de müdahale edilen yangın, bir saatte kontrol altına alındı.
Polis, kundaklamadan şüpheleniyor
Kamu haber ajansı NOS'ta yangınla ilgili çıkan haberde, polisin kundaklamadan şüphelendiği kaydedildi. Yangın 02.30 sularında çıkarılırken, bina büyük hasar gördü.
Cami yangını sonrası soruşturma
Haberde, görgü tanıklarının yangının caminin camlarının parke taşlarıyla çıkarıldığına ilişkin beyanlarına yer verildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
Caminin Veldhoven'e gelmesine tepki
AA'ya göre, "İslamplanning" isimli cami, haziranda Veldhoven'e taşındı ve buradakilerin tepkisiyle karşılaştı.
Hafta sonu kurslarında Müslüman çocuklara verilen eğitimin içeriğini "sakıncalı" bulanların, caminin Veldhoven'e taşınmaması için çevrimiçi kampanya başlattıkları belirtildi.
Hollanda medyası, 2019'da caminin "selefi imamları"nın eşcinsellikle ilgili görüşlerini haberleştirmişti.