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    Hollanda'da cinsel istismara maruz kalanların yardım başvurularında artış

    Hollanda'da cinsel istismara maruz kalan kişilerin yardım başvuruları yıllık bazda yüzde 60 arttı.
    • 16.11.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 17:49
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    Hollanda'da cinsel istismara maruz kalanların yardım başvurularında artış

    Hollanda'da Cinsel İstismar Merkezi (CSG), konuya ilişkin raporunu yayınlandı.

    Buna göre, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 33 daha fazla cinsel istismar nedeniyle yardım başvurusu gerçekleşti.

    Yardım başvurusu yüzde 60 arttı

    Bu yıl da şu ana kadar CSG'ye başvuranların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı.

    Bu yıl merkeze telefon aracılığıyla başvuruda bulunanların sayısı yaklaşık 10 bin oldu.

    En yüksek seviye

    AA'nın haberine göre raporda, cinsel istismar mağdurlarının yardım başvurularının bu zamana kadarki en yüksek seviyede olduğuna işaret edildi.

    Hollanda da cinsel istismara maruz kalanların yardım başvurularında artış #1


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