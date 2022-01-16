Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Covid-19 önlemlerini protesto etti. Göstericilere çiftçiler de traktörleriyle destek oldu.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Nederland in Verzet (Hollanda Direnişte) adlı aktivist grup tarafından düzenlenen Covid-19 önlemleri ve aşı kampanyası karşıtı protesto gösterisine binlerce kişi katıldı.

ÇİFTÇİLER DE TRAKTÖRLERİYLE DESTEK OLDU

Çok sayıda polisin görevlendirildiği eylemde göstericiler, ellerinde pankartlar ve sarı şemsiyelerle yürüdü.

Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği protestoda sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi VİDEO

KARANTİNA TEDBİRLERİ KISMEN KALDIRILDI

Hollanda’da artan kamuoyu ve muhalefet baskısının ardından Başbakan Mark Ruttei, geçtiğimiz cuma günü zorunlu olmayan mağazalar, kuaförler, güzellik salonları ve diğer hizmet sağlayıcıların sıkı koşullar altında yeniden açılmasına izin vererek, ülkede uygulanan karantina tedbirlerini kısmen kaldırmıştı.

MEKANLAR 25 OCAK'A KADAR KAPATILDI

Covid-19’un Omicron mutasyonundan hastanelerin hasta kapasitesinin nasıl etkileneceği konusundaki belirsizlik nedeniyle barlar, restoranlar ve kültürel mekanların en az 25 Ocak'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Hollanda’da salgının başından bu yana 3 milyon 568 bin 999 kişide Covid-19 tespit edilirken, 21 bin 155 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.