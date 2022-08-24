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    Hollanda'da demir yolu çalışanları iş bıraktı

    Aldıkları maaşların brüt 100 euro yükseltilmesini ve 600 euro ek ödeme isteyen çalışanlar, dönüşümlü grev başlattı.
    • 24.08.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:39
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    Hollanda'da demir yolu çalışanları iş bıraktı

    Maaşlarının artırılması talebinde bulunan Hollanda Devlet Demiryolları (NS) çalışanları, grev kararı aldı.

    Grev, Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve diğer sendikaların çağrısı üzerine gerçekleştirildi.

    24 saatlik dönüşümlü grev

    Ülkenin kuzey bölgesinde başlayan 24 saatlik grev, 31 Ağustos'a kadar farklı bölgelerde dönüşümlü devam edecek.

    Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirlerin bulunduğu ülkenin batı bölgesinde cuma günü 24 saatlik grev yapacak demir yolu çalışanları, gelecek pazartesi başkent Amsterdam'ın bulunduğu kuzey-batı bölgesinde, salı günü ülkenin ortasında bulunan kentlerde, çarşamba günü ise doğu ve kuzey bölgelerinde greve gidecek.

    Ulaşımda zorluklar ortaya çıktı

    Kuzey bölgesinde yapılan grev nedeniyle bugün ulaşımda zorluklar yaşanıyor.

    Sendikalar, ülkedeki enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle NS çalışanlarının aylık maaşının brüt 100 euro artırılmasını ve çalışanların bir kereye mahsus 600 euro ödeme yapılmasını talep ediyor.

    Hollanda da demir yolu çalışanları iş bıraktı #1

    "Mali açıdan zor durumdayız"

    AA'nın haberine göre, NS ise talebin fazla olduğunu belirterek, koronavirüs krizi nedeniyle hâlâ mali açıdan zor durumda olduklarını savunuyor.

    FNV, grevlerden sonra NS'nin hala taleplerini kabul etmemesi halinde ulusal grevlerin yapılacağını duyurdu.

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