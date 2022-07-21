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- Hollanda'da deniz taksi ile tur teknesi çarpıştı
Hollanda'da deniz taksi ile tur teknesi çarpıştı
Hollanda'nın Rotterdam kentinde tur teknesi ile çarpışan deniz taksisi battı. Batan taksideki 6 kişi kurtarıldı.
- 21.07.2022 - 17:12
- Güncelleme : 21.07.2022 - 18:05
Hollanda'nın Rotterdam kentinde yer alan Nieuwe Maas Nehri'ndeki Erasmus Köprüsü'nün altından geçen tur teknesi, deniz taksisiyle çarpıştı.
Deniz taksi battı
Tur teknesi bir süre sonra dururken, deniz taksisi battı. Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi.
1'i çocuk 6 kişi kurtarıldı
Batan deniz taksisindeki 1'i çocuk 6 kişi sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, deniz trafiği durduruldu.
Hollanda'da tur teknesi ile deniz taksisi çarpıştı VİDEO