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    Hollanda'da deniz taksi ile tur teknesi çarpıştı

    Hollanda'nın Rotterdam kentinde tur teknesi ile çarpışan deniz taksisi battı. Batan taksideki 6 kişi kurtarıldı.
    • 21.07.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 18:05
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    Hollanda'da deniz taksi ile tur teknesi çarpıştı

    Hollanda'nın Rotterdam kentinde yer alan Nieuwe Maas Nehri'ndeki Erasmus Köprüsü'nün altından geçen tur teknesi, deniz taksisiyle çarpıştı.

    Deniz taksi battı

    Tur teknesi bir süre sonra dururken, deniz taksisi battı. Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi.

    1'i çocuk 6 kişi kurtarıldı

    Batan deniz taksisindeki 1'i çocuk 6 kişi sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, deniz trafiği durduruldu.

    Hollanda'da tur teknesi ile deniz taksisi çarpıştı VİDEO

    Hollanda da deniz taksi ile tur teknesi çarpıştı #1

    Hollanda da deniz taksi ile tur teknesi çarpıştı #2


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