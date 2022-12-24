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    Hollanda'da en güneşli yıl 2022 oldu

    Hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, ülkede bu yıl, 2230 saat güneş ışığı görüldüğü ve 2022'nin en güneşli yıl olduğu belirtildi.
    • 24.12.2022 - 17:19
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    Hollanda'da en güneşli yıl 2022 oldu

    Hollanda'da hava durumu sitesi Weeronline, bir açıklama yaptı.

    Açıklamada, yılın kalan günlerindeki hava durumunun da dahil edildiği hesaplamaya göre, 2022'de ülkeye 2230 saat güneş ışığı geldiği kaydedildi.

    Hollanda yılda ortalama 1773 saat güneş ışığı görüldüğü ve bunun 2022'de yüzde 26 artarak bugüne kadar güneşin en fazla görüldüğü yıl olduğu vurgulandı.

    Güneşli havadaki artış

    Bir önceki en güneşli yılın toplam 2099,5 saatle 2003 olduğu ifade edilen açıklamada, güneşli havadaki artışın başta mart ve ağustos ayları olmak üzere yılın neredeyse tüm aylarında görüldüğüne dikkat çekildi.

    En güneşli şehir: Den Helder

    AA'nın haberine göre; açıklamada, güneşin en fazla ülkenin batı kesimlerinde görüldüğü ve 2022'nin en güneşli şehrinin yaklaşık 2400 saat ile kuzeybatıdaki Den Helder olduğu bilgisine yer verildi.

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