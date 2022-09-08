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    Hollanda'da enerji krizi: 200 yüzme havuzu kapanabilir

    Hollanda'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu, yıl sonundan önce kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
    • 08.09.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 18:03
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    Hollanda'da enerji krizi: 200 yüzme havuzu kapanabilir

    Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonu (NOC*NSF) tarafınca yapılan yazılı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın spor dünyası için büyük bir tehdit olduğu, en çok etkilenenlerin halka açık yüzme havuzları ve buz pateni pistleri olacağı belirtildi.

    200 yüzme havuzunun kapanabileceği belirtildi

    Açıklamada, enerji fiyatlarındaki "aşırı" artış nedeniyle ülkede 637 halka açık yüzme havuzundan 200'ünün, bu yıl sonuna kadar "aşılamaz mali sorunlarla" karşı karşıya kalarak kapanabileceği ifade edildi.

    6 yapay buz pateni pisti de kapanabilir

    Ayrıca ülkedeki 22 yapay buz pateni pistinden 6'sının kapanabileceği kaydedildi.

    Açık kalacak olan diğer yüzme havuzları ve buz pateni pistlerinin, 2023'te yeni bir enerji sözleşmesi imzalaması gerektiği, enerji fiyatlarının yüksek kalması durumunda ise onların da sıkıntılı bir döneme gireceği aktarıldı.

    AA'da yer alan habere göre, bunların yeni yılda toplam enerji maliyetinin 378 milyon euro artacağı ve açığı kapatmak için "acil fon" oluşturulması gerektiği vurgulandı.

    Hollanda da enerji krizi: 200 yüzme havuzu kapanabilir #1


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