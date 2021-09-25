Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
375.991
-5.36%
EXEN Coin
22.17
-3.52%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Hollanda'da hemzemin geçidi umarsamayan kadın ölümden döndü

    Önce istasyona girmek isteyip ardından çıkmaya çalışan kadın, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hollanda'da hemzemin geçidi umarsamayan kadın ölümden döndü

    Hollanda'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

    Ermelo şehrinde bir kadın, hemzemin geçitten geçtiği sırada hızlı treni hesaba katmadı.

    ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULUŞ

    Bariyeri görmezden gelen kadın, istasyona doğru gitmek istedi. Ardından geri dönen kadın, hızla gelen trenden son anda kurtuldu.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının trenin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

    Hollanda'da hemzemin geçidi umarsamayan kadın ölümden döndü ViDEO

    Hollanda da hemzemin geçidi umarsamayan kadın ölümden döndü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir