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- Hollanda'da hemzemin geçidi umarsamayan kadın ölümden döndü
Hollanda'da hemzemin geçidi umarsamayan kadın ölümden döndü
Önce istasyona girmek isteyip ardından çıkmaya çalışan kadın, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- Haber Merkezi
- 25.09.2021 - 10:03
- Güncelleme : 25.09.2021 - 10:04
Hollanda'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Ermelo şehrinde bir kadın, hemzemin geçitten geçtiği sırada hızlı treni hesaba katmadı.
ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULUŞ
Bariyeri görmezden gelen kadın, istasyona doğru gitmek istedi. Ardından geri dönen kadın, hızla gelen trenden son anda kurtuldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının trenin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
Hollanda'da hemzemin geçidi umarsamayan kadın ölümden döndü ViDEO