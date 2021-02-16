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- Hollanda’da iç çamaşırlı kayakçının hazin sonu
Hollanda’da iç çamaşırlı kayakçının hazin sonu
Başkent Amsterdam’da donmuş kanalda iç çamaşırlarıyla kayak yapan bir kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
- DHA
- 16.02.2021 - 07:59
- Güncelleme : 16.02.2021 - 08:14
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Keizersgracht kanalının buz tutmasıyla bölge halkı kayak yapmaya başladı.
İÇ ÇAMAŞIRIYLA KAYARKEN DÜŞTÜ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iç çamaşırıyla kayak yapan bir kişinin buzun kırılmasıyla suya düştüğü görüldü.
“ÇILGIN ADAM”
Sosyal medya kullanıcıları, iç çamaşırıyla kayak yapan kişiye, “Çılgın adam” yorumunu yaptı.
Hollanda'da donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya düştü İZLE