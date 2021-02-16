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    Hollanda’da iç çamaşırlı kayakçının hazin sonu

    Başkent Amsterdam’da donmuş kanalda iç çamaşırlarıyla kayak yapan bir kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 07:59
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 08:14
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    Hollanda’da iç çamaşırlı kayakçının hazin sonu

    Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Keizersgracht kanalının buz tutmasıyla bölge halkı kayak yapmaya başladı.

    İÇ ÇAMAŞIRIYLA KAYARKEN DÜŞTÜ

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iç çamaşırıyla kayak yapan bir kişinin buzun kırılmasıyla suya düştüğü görüldü.

    “ÇILGIN ADAM”

    Sosyal medya kullanıcıları, iç çamaşırıyla kayak yapan kişiye, “Çılgın adam” yorumunu yaptı.

    Hollanda'da donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya düştü İZLE

    Hollanda’da iç çamaşırlı kayakçının hazin sonu #1

    Hollanda’da iç çamaşırlı kayakçının hazin sonu #2

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