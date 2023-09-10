Hollanda'da iklim aktivistleri yolu kapattı: Tazyikli suyla müdahale ettiler Fosil yakıt kullanımına karşı çıkan eylemciler yolu trafiğe kapattı. Tazyikli suyla göstericileri dağıtan polis, binlerce kişiyi gözaltına aldı.

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AA & Ensonhaber

Hollanda, iklim değişikliğine karşı önlemler alınmasını isteyen aktivistlerin gösterisine sahne oldu.

Kalabalık grup, Lahey'de parlamentoya giden ana yolu kapattı.

Fosil yakıt kullanımına son verilmesini isteyen eylemciler, trafiğin aksamasına neden oldu.

Fosil yakıtların kullanılmasını istemiyorlar

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan grup, petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını istedi. Hollanda hükümetinin fosil yakıt politikası eleştirildi.

Ellerinde "Zaman doldu, fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "Sistem değişmeli, iklim değil" ve "Fosil lobisi kriminal bir organizasyon, biz halkız" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

Polisten müdahale

Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar her gün Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmında kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Eylemin yapıldığı yerin "gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği" uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından 2 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.

Tazyikli su sıktılar

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.

Eylem sırasında ağaç dallarına, yol kenarındaki sokak lambasına tırmanan bazı göstericiler, polis tarafından indirildi.

2 bin kişi gözaltına alındı

Extinction Rebellion grubunun sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 7 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 27 Mayıs'ta aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yaklaşık 1600 kişi gözaltına alınmıştı.

"Her gün yol kapatacağız"

Çevreci aktivist Guus Dix, fosil sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik siyasi baskıların arttığını söyledi.

Fosil sübvansiyonlarının durdurulması için yapılan yol kapatma eyleminin ilk olmadığını ve bir yıldır devam ettiğini belirten Dix, şunları söyledi:

30 kişiyle başladığımız bu eyleme şimdi binlerce insan katılıyor. Bizim hükümete yönelik talebimiz için ülke çapında da çok fazla destek var. Bugün son değil.



Eğer gözaltına alınırsak yarın saat 12.00'de geri döneceğimizi söyledik. Tekrar gözaltına alırlarsa bir sonraki gün yine geri döneceğiz. Talebimiz karşılanana kadar her gün yol kapatma eylemine devam edeceğiz.

"İklim krizi ciddiye alınmalı"

Dix, hükümetin iklim krizini ciddiye alması gerektiğini, iklim değişikliğiyle ilgili neler olup bittiği konusunda kendi halkına karşı dürüst olması ve anlatması gerektiğini dile getirdi.

Soyadını vermek istemeyen çevreci Nanda da hükümetin fosil sübvansiyonlarını durdurmasını beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

Daha önce de eylem yaptık ama henüz hiçbir şey değişmedi, bu yüzden tekrar buradayız. Artık hükümetin harekete geçmesi gerekiyor.



Hükümet, bir şeyler yapana kadar burada kalacağız. Her gün bizi götürdüklerinde geri döneceğiz. Tekrar gelip burada oturacağız.