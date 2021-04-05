Hollanda’da kadına şiddet raporu: Her hafta bir kadın öldürülüyor

Hollanda’da kadına şiddet raporu: Her hafta bir kadın öldürülüyor

Yapılan bir araştırma sonucunda ülkede, adına yönelik aile içi şiddetin koronavirüs döneminde artış gösterdiği kaydedildi.

Koronavirüs salgını döneminde Hollanda’da meydana gelen kadına şiddet olayları artış gösterdi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından her sene “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele” kapsamında düzenlenen “Orange the World” (Dünyayı Turuncuya Boya) kampanyası, bu yıl Hollanda’da yoğun bir şekilde gerçekleşti.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

UN Women, yaptıkları açıklamada ülkede kadına şiddet olaylarının ciddi oranda arttığını ve devlet kurumlarının ihmalkar davrandığını belirtti.

100 belediye binası önünde protesto gösterileri düzenlendi.

Son dönemde artan şiddet olaylarına ilişkin Hollanda İstatistik ve Araştırma Kurumu (CBS) tarafından, bir araştırma gerçekleştirilerek sayısal veriler ortaya konuldu.

10 KADINDAN 1’İ CİNSEL ŞİDDETE UĞRADI

2020 yılı verilerine göre, kadınların yüzde 45'inin 15 yaşından itibaren fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalırken, her 10 kadından 1'inin cinsel saldırıya uğradığı belirlendi.

Ayrıca aynı yıl içinde gerçekleştirilen cinayetlerin yaklaşık yarısının duygusal birlikteliklerde yaşandığı vurgulandı.

2020’DE 1,2 MİLYON KİŞİ ŞİDDET GÖRDÜ

Koronavirüs döneminde kadına yönelik aile içi şiddetin de arttığı ortaya konuldu.

2020 yılının mart ve nisan aylarında, 1,2 milyon kişinin son 12 aylık dönem içinde aile içi şiddete maruz kaldığı belirlendi.

820 bin kişinin ise sürekli veya belirli aralıklarla şiddet gördüğünün altı çizildi.

“185 BİN KİŞİ SÜREKLİ ŞİDDETE MARUZ KALDI”

16 yaşın üzerindeki 1,6 milyon kişinin şiddete maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, 185 bin kişinin şiddeti sürekli olarak yaşadığını belirten araştırma kurumu CBS, “Mağdurların yüzde 24'ü şiddetin olumsuz sonuçlarıyla mücadele ediyor. Cinsel şiddete uğrayanların yüzde 62'si ise ciddi sorunlar yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDET SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE ARTTI”

Amsterdam Üniversitesi'nde görev yapan Cinsiyet Temelli Şiddet Profesörü Renee Romkens, şu ifadeleri kullandı:

“Bu dönemde ne yazık ki özellikle kadınlara yönelik ölümcül suç riskinin daha yüksek olduğu biliniyor.

Korona önlemleri çerçevesinde aile içi şiddetin arttığını ve muhtemelen daha da ciddileşeceğini görüyoruz.

Çatışma ve şiddetin, sokağa çıkma yasağı ile daha da arttığı bir gerçek.”