Hollanda'da kadınlar, zorunlu askerlik yapacak

Askerlik, Hollandalı kadınlara da zorunlu hale getirildi. Bu haftadan itibaren Hollanda Prensesi Amalia'nın da içinde olduğu 100 bin Hollandalı genç kadın, askeri celp kağıtları almaya başlayacak.

Hollanda, cinsiyet eşitliği kapsamında askerliği, kadınlar için zorunlu hale getirdi.

Ülkenin yerel medyasında yer alan haberlerde, bu haftadan itibaren Prenses Amalia'nın da aralarında bulunduğu 17 yaşındaki 100 bin genç kadın, askeri celp kağıtlarını almaya başlayacak.

Aktif askerlik hizmetinin 1997 yılında kaldırıldığı, ancak 2018'de kabul edilen kanunda bir değişikliğin, genç kadınlara da 17 yaşında geldiklerinde askerlik siciline eklendiklerini bildiren bir celp gönderileceği anlamına geldiği ifade edildi.

SAVAŞ ÇIKARSA, KADINLAR CEPHEYE GİDECEK

Karara göre, genç kadınlar 45 yaşına kadar, Hollanda başka bir ülkeyle savaşa girerse çağrılabilir.

"ORDU İŞİ İSTEYEN KADIN BULMAK ÇOK ZOR"

Bir dizi kampanyaya rağmen, kadınların askeri personelin yalnızca yüzde 10'unu oluşturduğu ifade edilirken, bir Savunma Bakanlığı Sözcüsünün, Hollanda yayın kuruluşu NOS'a "Biraz artıyor, ancak ordu işi isteyen kadınlar bulmak çok zor." dediği belirtildi.