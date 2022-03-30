Dünyanın en büyük lale bahçesi olarak bilinen alan, salgın sonrası yeniden ziyarete açıldı.

Hollanda'da dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olan Keukenhof, ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Lisse kentinde bulunan bahçe, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı bulunuyordu ve bu yıl 73'üncü kez kapılarını açtı.

Ülke turizminde önemli bir paya sahip Keukenhof'ta bu yılın teması "çiçek klasikleri" olarak belirlendi.

7 MİLYON LALE SOĞANI EKİLDİ



Söz konusu temayla çiçeğin yüzyıllar boyunca sanat, mimari ve tasarımda önemli bir unsur olduğuna dikkat çekilecek.

Keukenhouf yetkilisi Britt Varkevisser, bahçelerde 1600 türe ait yaklaşık 7 milyon lale soğanın ekildiğini belirtti.

Hollanda'da lale bahçesi kapılarını açtı ViDEO





DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ



Varkevisser, lalenin dünyadaki birçok türünün sergilendiği bahçe için hazırlıkların aylarca sürdüğüne dikkati çekti. Keukenhof bahçesi, lalenin ömrünün kısalığı nedeniyle sadece 8 hafta açık kalıyor.

Dünyanın en büyük lale bahçesi unvanına sahip, yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof'ta, temalara uygun farklı sergiler ve şovlar da düzenleniyor.

1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENTİSİ

Keukenhof'un tanıtım verilerine göre, yüzde 80’i yabancı turistlerden oluşan ziyaretçiler arasında Hollandalılardan sonra Almanlar, Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler ve Çinliler ilk sıralarda yer alıyor.

Keukenhof'u bu yıl bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 10 lale üreticisinin ortak sergi açma fikriyle ilk defa 1949'da kurulan Keukenhof'u ilk yılında 236 bin kişi ziyaret etmişti.

ANADOLU'DAN TAŞINDI

Keukenhof'un, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de bulunuyor.

Lalenin Hollanda'ya Anadolu'dan getirildiği ve Osmanlı sultanlarının laleye özel ilgisi olduğu bilgilerinin yer aldığı Keukenhof'un tanıtım broşürlerinde, lalenin zamanla Hollanda'nın sembolü haline gelişi anlatılıyor.

LALE İHRAÇ EDİYORLAR

Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı üreten Hollandalılar, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor. Bunların yüzde 25'i ABD'ye, yüzde 60'ı ise Avrupa ülkelerine gönderiliyor.



