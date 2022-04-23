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    Hollanda'da lale tarlaları görüntülendi

    Bir dönem altından değerli olan lale, Avrupa ülkesinde renk cümbüşü oluşturdu.
    • 23.04.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 12:05
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    Hollanda'da lale tarlaları görüntülendi

    Baharın gelişiyle Hollanda'nın lale tarlaları rengarenk görüntülere ev sahipliği yapıyor.

    Hollanda, dünyada en fazla lale üreten ülke konumunda bulunuyor.

    Ülkedeki lale üreticilerinin çiftlikleri ve tarlaları, müthiş renkleri ve büyüleyici güzelliği görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

    Rengarenk laleler tarlaları süsledi

    En fazla lale üretilen bölgelerden olan Lisse kasabası civarında birçok tarla yer alıyor. Bu tarlaların kimisinin içinden su kanalları, kimisinin ortasından tren yolu geçiyor.

    Çeşitli renklerdeki lalelerin sıra sıra ekilmesiyle ortaya hayranlık uyandıran görüntüler çıkıyor. Lale çiftliklerinde bu bitki hem kesme çiçek olarak üretiliyor hem de soğan üretimi yapılıyor.

    Dünyanın en büyük çiçek üreticisi

    Hollanda, dünyanın en büyük çiçek üreticisi konumunda. Ülkede an fazla üretilen çiçek ise açık ara lale.

    Hollanda İstatistik Ofisi'ne göre, yaklaşık 15 bin hektar alanda lale tarlaları var ve her yıl 2 milyardan fazla lale ihraç ediliyor.

    Hollanda da lale tarlaları görüntülendi #1

    Lale ve sümbül üretimi

    Hollandalı lale üreticilerinden Daan Jansze de 2 hektar arazisi üzerinde lale ve sümbül üretimi yapıyor.

    Yılın sadece 2-3 haftasında açan on binlerce çiçeğini kesme olarak satan Jansze, ayrıca çiçek soğanı üretiyor ve satıyor.

    Çiçek üreticisi bir ailesinin üçüncü kuşağı olarak 35 yıldır lale üretimi yapan Jansze, bu yıl 500-600 bin civarında çiçek soğanı satmayı umut ediyor.

    Hollanda'nın lale tarlaları FOTO GALERi

    Hollanda da lale tarlaları görüntülendi #2

    Jansze, sadece nisan sonu ve mayıs başında tarlalarda çiçek açan laleler için yıl boyunca çalıştıklarını anlatırken, şunları söyledi:

    Kışın seralarda yetiştiriliyor

    "En çok çalışmamız yazın soğanları hasat ettiğimiz zaman. Daha sonra da uzun süre çalışıyoruz. Şu anda ise hasta bitkileri ayıklıyoruz. Bugünlerde sadece bunu yapıyoruz ama yıl boyunca işimiz devam ediyor.

    Sadece kışları açık alanda işimiz olmuyor. Kışın da seralarda çok sayıda lale üretiyoruz. Yani aslında tüm yıl boyunca yoğun çalışıyoruz."

    Hollanda da lale tarlaları görüntülendi #3

    Önce Osmanlı, sonra Hollanda

    Tüm çiçekler içinde Türkler için önemli bir yeri olan lalenin ana vatanının Orta Asya olduğu, yüzyıllar önce Osmanlı'ya getirildiği ve buradan Hollanda'ya gittiği belirtiliyor.

    Bu çiçeğin, 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devleti'nden Hollanda'ya götürüldüğü birçok kaynakta yer alıyor.

    Lale üzerine ilk kapsamlı kitabı yazan Fransız botanist Carolus Clusius'un aktardığına göre, 16'ıncı yüzyılın ikinci yarısında lalenin Hollanda'ya gelmesinden sonra bu çiçek ülkede en çok rağbet gören, statü sembolü lüks bir "mal" haline geldi.

    Hollanda da lale tarlaları görüntülendi #4

    Bir dönem altından değerliydi

    Hatta o zaman bir adet lale soğanı, dönemin bir altın parasından daha yüksek bedelle satılıyordu.

    AA'nın haberine göre, sadece bir soğan sıradan bir zanaatkarın yıllık kazancının 10 katından fazla ediyordu.

    Lalenin 17. yüzyılın ilk yarısında bu kadar rağbet görmesi ve büyük değere ulaşması nedeniyle Hollanda'daki bu dönem "lale çılgınlığı" dönemi olarak adlandırıldı. Ekonomide de bu döneme "lale balonu" denildi.

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