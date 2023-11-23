Hollanda'da Nexit sesleri: Geert Wilders, ülkesini AB'den koparmak istiyor Aşırı sağcı Wilders, Hollanda'nın AB'den ayrılma fikrini destekliyor. Bu durum için, "AB kurumlarında ürpertiye neden olacak" denildi.

ensonhaber.com

Hollanda'da sandıktan aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi'nin (PVV) birinci çıkması, Avrupa'da rahatsızlığa neden oldu.

Politico dergisi, "Geert Wilders, AB'nin en kötü kabusu." diye yazdı.

Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması anlamına gelen 'Nexit'i destekleyen Wilders'in, "Brüksel'in dostu" olarak görülmeyeceği kaydedildi.

AB'den ayrılma referandumu gündemde

Analizde, "Geert Wilders'in Hollandalı seçmenlere yönelik kışkırtıcı konuşmasındaki bir satır Brüksel'i diğerlerinden daha fazla rahatsız edecek: AB'den ayrılma konusunda referandum." ifadeleri kullanıldı.

İngilizlerin Brexit'e oy vermesinden 7 yıl sonra Nexit oylamasının, aşırı sağcı liderin Hollanda'daki siyasetinin temel taşlarından biri olduğu belirtildi.

Brüksel için 'kabus'

Wilders'in AB konusunda şüpheci davrandığı, Hollandalı seçmenlerin İngilizleri takip ederek AB'den çıkmaya ikna edilmemiş olsalar bile, Wilders liderliğindeki olası bir hükümetin Brüksel için "kabus" olacağına dair tüm göstergelerin mevcut olduğu vurgulandı.

Wilders'ın AB zirvesi masasında yer almasının, halihazırda görevde olan diğer aşırı sağ ve milliyetçi liderlerle birlikte yeni bir dönüşüme neden olacağı, iklim eyleminden AB reformuna ve Ukrayna'ya sağlanan silahlara kadar çeşitli politikaların, tersine çevrilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

"Ürpertiye neden olacak"

Hollanda'da sandık çıkış anketlerinin açıklanmasından bu yana potansiyel merkez sağ ortakların Wilders ile koalisyon kurma ihtimalini dışlamadığına da dikkat çekildi.

Yazıda, "Wilders, iktidar karşılığında AB referandumu talebinden vazgeçmeye istekli olsa bile, onun zaferi AB kurumlarında yine de ürpertiye neden olacaktır." denildi.

"AB politikacıları için endişe verici"

Hollanda seçimlerinde göçün baskın bir konu olduğu belirtilerek şöyle denildi:

AB politikacıları için bu durum endişe verici olmaya devam ediyor. Göçmen sayıları artmaya devam ederken, Avrupa'nın birçok ülkesinde aşırı sağ partilere verilen destek de artıyor.

Zafer konuşmasında Wilders, "Hollanda'yı vuran göçmen tsunamisi" olarak adlandırdığı olguyla mücadele etme sözü verdi.