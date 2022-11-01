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    Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşına gözaltı

    Lahey'de terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği'ne yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı. Yaşanan olayın ardından 12 PKK yandaşı, gözaltına alındı.
    • 01.11.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 21:32
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    Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşına gözaltı

    Hollanda’nın Lahey kentinde sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, polise saldırdı.

    Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki terör örgütü paçavraları ile Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör destekçilerine, polis izin vermedi.

    12 PKK yandaşı gözaltında

    Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken, çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.

    3 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; polis, olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

    Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşına gözaltı #1


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