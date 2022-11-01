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- Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşına gözaltı
Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşına gözaltı
Lahey'de terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği'ne yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı. Yaşanan olayın ardından 12 PKK yandaşı, gözaltına alındı.
- 01.11.2022 - 21:03
- Güncelleme : 01.11.2022 - 21:32
Hollanda’nın Lahey kentinde sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, polise saldırdı.
Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki terör örgütü paçavraları ile Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör destekçilerine, polis izin vermedi.
12 PKK yandaşı gözaltında
Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken, çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.
3 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre; polis, olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.