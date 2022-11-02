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    Hollanda'da polise saldıran PKK'lılar gözaltında

    Hollanda'da polise saldıran PKK'lılar gözaltında

    Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine ilerleyerek protesto yapan PKK yandaşları, polisler tarafından engellendi. Bu esnada polislere saldıran 12 terörist gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 09:45
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    Bölücü terör örgütü PKK yandaşları, bulunduğu bölgenin huzurunu kaçırmaya devam ediyor.

    Türkiye'nin yoğun mücadele verdiği terör belası, Hollanda'yı da vurdu.

    Türkiye Büyükelçiliğine yürüdüler

    Lahey kentinde bulunan PKK sempatizanları, Türkiye'nin Büyükelçiliğine yürümeye başladı.

    Hollanda'da polise saldıran 12 PKK'lı gözaltında VİDEO

    Protestoya izin vermeyen polise saldırı

    Polis ekiplerinin karşı çıktığı yürüyüş engellenmeye çalıştı. Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırdı.

    12 terörist gözaltında

    Yaşanan dehşet olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.

    Bir diğer yandan polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

    Hollanda da polise saldıran PKK lılar gözaltında #1

    Hollanda da polise saldıran PKK lılar gözaltında #2


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