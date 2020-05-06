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- Hollanda'da restoranlara koronavirüs düzenlemesi
Hollanda'da restoranlara koronavirüs düzenlemesi
Amsterdam'da bir restoran, salgın sonrası dönem için kabinli uygulamayı test ediyor.
- REUTERS
- 06.05.2020 - 13:49
Koronavirüs salgını, tüm alanlarda etkisini gösterdiği gibi yemek yeme düzenini de değiştirdi.
Hollanda'da kayda geçen görüntüler bu durumun bir örneği...
Başkent Amsterdam'daki bir restoranda müşteriler, kendileri için oluşturulan kabinlerde yemeklerini yiyor.
KORONAYA KARŞI KABİNDE YEMEK
Test aşamasındaki projede garsonlar da yüz koruyucu siperlik takarak servis yapıyor.
Böylece koronavirüsün yayılmasının en aza indirilmesi hedefleniyor.
HOLLANDA'DA SON DURUM
41 bin 87 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 5 bin 168 kişi salgından hayatını kaybetti.