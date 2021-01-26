Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasına karşı protestolar devam ediyor

Ülkenin farklı kentlerinde yaşanan şiddet olayları ve yağmalama, hükümetin tepkisini çekti. Siyasi yetkililer, eylemcilerle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı başlayan gösteriler, olaylara sahne oldu.

Geçen hafta cumartesi gününden bu yana farklı kentlerde devam eden gösterilerde taşkınlıklar yaşandı.

Rotterdam'ın protestocular, polise havai fişek ve taşlarla saldırdı, mağazalar yağmalandı. Polis bürosu da saldırıların hedefi oldu.

"APTALLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Öfkeli kalabalığa karşı polis, tazyikli su ve köpeklerle müdahale etti. Dünyanın dikkatle izlediği ülkede hükümet, sokağa çıkma yasağında geri adım atılmayacağını söyledi.

Finans Bakanı Wopke Hoekstra, "Birkaç aptala teslim olmayacağız." dedi.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, "Görünüşe göre küçük gruplar ayaklanmayı gerekli görüyor. Ancak bu korona politikasından kaynaklanmıyor çünkü bunun için bir dükkan yağmalamanıza gerek yok." diye konuştu.

KOŞULSUZ HAPİS CEZASI

Grapperhaus, güvenlik güçlerinin isyancıları bastırmaya devam edeceğini ifade etti.

Hollandalı bakan, yakalananların koşulsuz hapis cezasına çarptırılabileceği konusunda uyardı.

Polis, olayların üçüncü gecesinde 184 göstericiyi tutukladı. Çoğu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1741 eylemciye para cezası verildi.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİYLE İLGİSİ YOK"

Başbakan Mark Rutte ayaklanmaları "kriminal şiddet" olarak nitelendirdi. Ortaya çıkan tablonun "özgürlük mücadelesiyle hiçbir ilgisi olmadığını" dile getirdi.

Şiddet ve ayaklanmanın koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını vurgulayan Rutte, "Bu kriminal şiddet durmalı. Sokağa çıkma yasağı gerekli. Virüs, bizi özgürlüğümüzden mahrum ediyor." dedi.

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