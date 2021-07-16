Hollandalı gazeteci Peter R. de Vries hayatını kaybetti

Araştırmacı gazeteci ve suç muhabiri Peter R. de Vries, Hollanda'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Uyuşturucu baronları hakkındaki yazıları ile tanınan Peter R. de Vries, geçtiğimiz hafta yakın mesafeden beş el ateş edilerek öldürüldü.

UYUŞTURUCU HABERLERİ SES GETİRİYORDU

Yerel medyada çıkan haberde 64 yaşındaki oyuncu, bir TV stüdyosundan ayrıldıktan birkaç dakika sonra başından vuruldu. Vries'in, gangsterler ve uyuşturucu baronlara yönelik eleştirel haberleri Hollanda basınında yakından takip ediliyordu.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, de Vries'in 6 Temmuz'da akşam saatlerinde Amsterdam'ın merkezinde silahlı saldırıya uğradığını, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu açıklamıştı. Halsema, Vries'in RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradığını bildirmişti.

"O BİR HALK KAHRAMANI"

Vries'in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, "O bir halk kahramanı." dedi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı. Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu.

De Vries ayrıca, 2005 yılında Aruba'da Natalee Holloway'in ortadan kaybolmasını araştıran çalışmasıyla 2008'de güncel olaylar kategorisinde uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.