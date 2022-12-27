Hollanda’da tartışılan tablo: Bir indirip, bir asıyorlar

Hollanda’da tartışılan tablo: Bir indirip, bir asıyorlar

Leiden Üniversitesi’nde puro içen altı erkek yöneticiyi tasvir ettiği için yıllarca tartışma konusu olan tablo, aniden duvardan indirildi ve daha fazla tartışmaya yol açtı.

Ressam Rein Dool tarafından 1977'de yapılan ve puro içen altı erkek üniversite yöneticisini tasvir eden yağlı boya tablo, Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi’nin duvarındaydı.

Ancak bu tablo bazı kişilerce ‘hem ataerkilliği hem de sigara içmeyi’ teşvik ettiği için yıllarca tartışma konusu oldu.

“Sözde entelektüel profesörlerin saplantısı”

10 Kasım’da birkaç öğretim üyesinin de bulunduğu bir toplantı sırasında tablo aniden duvardan indirildi, yüzü de duvara döndürüldü.

Bu eylem bazı kişilerce alkışlanırken, bazılarınca da eleştirildi.

Eski Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal tablonun indirilmesini “Sözde entelektüel profesörlerin bu ayıbı, bu aptallığı, bu saplantısı” sözleriyle eleştirdi.

“Tabloyu şimdilik tekrar duvara asacağız”

Tabloyu yerine asan yetkililer, eylemi ‘spontane’ olarak nitelendirerek, 15 Kasım’da bir komite kurulacağını duyurdu.

Açıklamada “Eylemi (tabloyu indirme), konuyla ilgili bir tartışmanın başlangıcı olarak görüyoruz ancak şimdilik duraklatıyoruz. Tabloyu şimdilik tekrar duvara asacağız.” ifadelerini kullandı.

Tabloya sahip çıkılan açıklamada “Onlar üniversitemizin çok değerli eski yöneticileridir ve tablo dönemin eşsiz, tarihi bir tasviridir. Etkileyici bir sanat eseridir ve resimde tasvir edilen geçmiş yöneticilerle gurur duyuyoruz. Eylem bunu değiştirmez.” denildi.

Komite kuruldu

Leiden Üniversitesi yetkilileri, 19 Aralık’ta komitenin kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada “Komite ayrıca Dool'un tablosuyla ne yapılması gerektiğine, bunun en iyi nerede ve nasıl sergileneceğini de değerlendirecek.” denildi.

DHA’nın haberine göre komite sadece Rein Dool’un bu tablosuyla ilgili değil, üniversitenin sergi politikasıyla ilgili de çalışacak.