Euro
15.5362
0.18%
Dolar
13.7186
0.4%
Altın
786.38
0.93%
Borsa
1.91
1.61%
Bitcoin
771.878
-1.70%
BTXN Coin
53.10
0.56%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C
    Hollanda'da terör örgütü PKK yandaşları OPCW binasını bastı

    Hollanda'da terör örgütü PKK yandaşları OPCW binasını bastı

    Hollanda’da Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) binası terör örgütü PKK destekçileri tarafından basıldı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 23:23
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 00:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa'da bulunan terör örgütü PKK destekçileri ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

    Bu kez ise olay, PKK yandaşlarını destekleyen devletlerden biri olan Hollanda’da meydana geldi.

    Hollanda'da terör örgütü PKK yandaşları OPCW binasını bastı VİDEO

    OPWC BİNASINI BASTILAR

    Lahey kentinde yer alan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basıldı.

    Hollanda da terör örgütü PKK yandaşları OPCW binasını bastı #1

    ELEBAŞI ÖCALAN'A İTHAFEN SLOGAN ATTILAR

    Binanın içine giren terör destekçileri, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşırken, sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

    Hollanda da terör örgütü PKK yandaşları OPCW binasını bastı #2

    50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan Lahey Polis Sözcüsü Dick Goijert, 50 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

    Hollanda da terör örgütü PKK yandaşları OPCW binasını bastı #3

    Hollanda da terör örgütü PKK yandaşları OPCW binasını bastı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir