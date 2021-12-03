Hollanda’da Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) binası terör örgütü PKK destekçileri tarafından basıldı.

Avrupa'da bulunan terör örgütü PKK destekçileri ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Bu kez ise olay, PKK yandaşlarını destekleyen devletlerden biri olan Hollanda’da meydana geldi.

Hollanda'da terör örgütü PKK yandaşları OPCW binasını bastı VİDEO

OPWC BİNASINI BASTILAR

Lahey kentinde yer alan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basıldı.

ELEBAŞI ÖCALAN'A İTHAFEN SLOGAN ATTILAR

Binanın içine giren terör destekçileri, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşırken, sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan Lahey Polis Sözcüsü Dick Goijert, 50 kişinin gözaltına alındığını aktardı.