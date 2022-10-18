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    Hollanda’da tren otobüse çarptı

    Hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs, ikiye bölünerek sürüklendi. Feci kaza anbean kameraya yansıdı.
    • 18.10.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:01
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    Hollanda’da tren otobüse çarptı

    Hollanda'nın Bergen op Zoom bölgesinde boş bir otobüs, hemzemin geçitte sıkıştı.

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre otobüs şoförü, araçtan inerek hızla gelen treni uyarmaya çalıştı ancak çabası işe yaramadı.

    Feci kaza kamerada

    Tren, tüm ikazlara rağmen duramayarak hemzemin geçitteki otobüse çarptı.

    Feci kaza bir sürücünün, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İkiye bölündü

    Görüntülerde, ikiye bölünen otobüsün ön kısmının sürüklendiği anlar yer aldı.

    İHA’nın aktardığı bilgilere göre ise demir yolu şirketi, kaza ile ilgili bir açıklama yaptı ve yaralanan kimsenin bulunmadığını duyurdu.

    Hollanda'da trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü ViDEO

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #1

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #2

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #3

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #4

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #5

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #6

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #7

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #8

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #9

    Hollanda’da tren otobüse çarptı #10


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