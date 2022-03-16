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    Hollanda'da tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor

    Hollanda'da tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor

    Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, koronavirüsün artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırılacağını açıkladı.
    • AA
    • 16.03.2022 - 00:24
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    Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen, 23 Mart'tan itibaren sadece el yıkama, hijyene dikkat etme gibi tavsiyelerin geçerli olacağını söyledi.

    Aynı günden itibaren kalan diğer kuralların tamamen kaldırılacağını belirten Kuipers, seyahat edenler için de kuralların değişeceğini açıkladı.

    Hollanda da tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor #1

    KAPALI ALAN VE ULAŞIMDA MASKE ŞARTI KALKIYOR

    Buna göre, geriye kalan Kovid-19 kuralları olan toplu taşımada maske takma şartı ve 500 kişinin üzerinde kapalı alanda hizmet veren mekanlara girişte 1G olarak adlandırılan negatif korona test sonucu ibraz edilmesi mecburiyeti 23 Mart'ta son bulacak. Evden çalışma tavsiyesi bugünden itibaren kaldırılacak.

    Hollanda da tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor #2

    YURT DIŞINDAN GELENLERE TEST VE AŞI ŞARTI YOK

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ve dışından Hollanda'ya seyahat eden AB vatandaşları için negatif test sonucu ibrazı, iyileşme veya aşı sertifikasına sahip olma zorunluluğu sona erecek.

    Toplu taşımada maske takılması tavsiye olarak devam edecek.

    Hollanda da tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor #3

    Hollanda da tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor #4


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