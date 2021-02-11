Hollanda'da korona hastası Türk vatandaşının yardımına Türkiye yetişti

Hastane yetkilileri tarafından fişi çekilmek istenen vatandaş, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hollanda'da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz için Türkiye harekete geçti.

Yaklaşık iki hafta boyunca yoğun bakımda bulunan gören Kandaz'ın tedavisine, sağlık durumunda bir ilerleme görülmediği için son verilmek istendi.

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİLER

Doktorların bu kararı Kandaz'ın ailesine bildirmesinin ardından, aile duruma itiraz ederek Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'ndan yardım istedi.

Başkonsolosluk, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek, ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Bakanlık, aileye yardım için Kandaz’a ait genel sağlık raporu istemesi üzerine aile hastaneye başvurdu. Fakat hastane bu raporu aileye vermek istemedi.

Hollanda'daki koronavirüs hastası Türk vatandaşının yardımına Türkiye yetişti ViDEO





"GENEL SAĞLIK RAPORUNU AVUKAT YOLUYLA ALDIK"

Kandaz'ın kızı Müberra Kandaz yaptığı açıklamada, "Hastane bize genel sağlık raporu vermek istemedi ancak avukat yolu ile elde edebildik. Aynı zamanda hastane bize uçak ambulansa kadar transferde yardımcı olmak istemedi.

Çok zor bir süreç geçirdik. Hastane bize uçağa kadar transferi katiyen yapmak istemedi ve kendi imkanlarımızla farklı bir eyaletten ambulans ile babamın transferini uçağa kadar sağladık." dedi.





"BABAMIN İKİNCİ HAFTADA FİŞİNİ ÇEKMEK İSTEDİLER"

Hastanenin kendilerine hiç yardım etmediğini ve çelişkili bilgiler verdiğini belirten Kandaz’ın kızı, "Babamın ikinci haftada fişini çekmek istemeleri beni rahatsız etti, çünkü aynı doktor bize, 3’üncü hafta da genelde bütün hastaların toparlandığını görüyoruz dedi. Bu çelişki bizi çok rahatsız etti." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR HİZMET GÖRMEDİK"

Kandaz’ın kızı, "Türkiye Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan ve ekibi, bu süreçte gece gündüz demeden ilgilendiler. Her gün defalarca bizlerle iletişim halindelerdi, böyle bir hizmet hiç görmedik. Amsterdam Başkonsolosu Arıkan bizim için bir şanstı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.





"HOLLANDA'DA ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR ŞEY"

Kandaz ailesine bu süreçte yardımcı olan Denk Partisi Güney Hollanda Eyalet Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu ise yaptığı açıklamada, "Çok zorlu bir süreçten sonra az önce hastamızı uçağa bindirdik. Anladığım kadarıyla yaşadığımız sıkıntıların sebebi ise, Hollanda yurt dışına pek hasta taşımadı bugüne kadar. Bu yepyeni bir prosedür; daha önce Hollanda'da çok nadir görülen bir şey. Bu konuda bir çalışma düzeni yok, bunun eksikliğini yaşadık, Hollanda için çok yeni bir fenomen." ifadelerini kullandı.





"KORONA HASTALARI İÇİN 1350 YOĞUN BAKIM YATAĞI VAR"

Hollanda, salgın döneminde yoğun bakım ünitelerinde aldıkları kararlar ile hastaların sağlık durumunda bir ilerleme görülmediğinde tedaviye son verebiliyor.

Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip ülkede, koronavirüs hastaları için sadece1350 yoğun bakım yatağı var.