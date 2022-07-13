Hollandalı bakan, kılık değiştirip sosyal yardım merkezinde evsizlerle kaldı

Hollanda'nın Kamu Sağlığı, Spor ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Bakanı Maarten van Ooijen, bakanlık kimliğini kenara bırakıp kıyafetlerini değiştirerek Den Bosch'te bulunan sosyal yardım merkezine gitti.

Hollanda'da Kamu Sağlığı, Spor ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Devlet Bakanı Maarten van Ooijen, evsizlerin sorunlarını yerinde incelemek ve daha yakından görebilmek için başkent Amsterdam'ın 80 kilometre güneyindeki Den Bosch kentinde bulunan sosyal yardım merkezine gitti.

Bakanın kurumu ziyarete geleceğinin habari, sadece sosyal yardım merkezi müdürü ile bir güvenlik görevlisine verildi.

Kıyafetlerini değiştirerek tişört ve kot pantolon giyen Maarten van Ooijen, gömleğinin, temiz çamaşırlarının ve diş fırçasının bulunduğu çantasıyla gece yarısına doğru sosyal yardım merkezine giriş yaptı.

Deneyimlerini paylaştı

Geceyi barınma merkezinde geçiren Bakan Ooijen, yaşadığı deneyimi ertesi gün sosyal medya hesabından paylaştı. Ooijen, görevlilerin kendisine kibarca sorular sorduğunu ve özel sınırlarına saygı duyulduğunu ifade etti.

Evsizlere soru sordu

İçeri girdiğinde bir süre oturma odasındaki evsizlerle sohbet ettiğini söyleyen Maarten van Ooijen, evsiz olma nedenlerini, sosyal yardım alıp almadıklarını sorduğunu aktardı.

Hayal ettiğinden iyi geçti

Ardından yatakhaneye geçtiğini belirten Ooijen, yoğun bir yer kokusuyla karşılaştığını, gece horlamalara karşı hazırlıklı olması konusunda da uyarıldığını belirtti.

Bakan Maarten van Ooijen, plansız çalışma ziyaretine yönelik, "Hayal edebileceğimden daha dürüstçe ve iyi geçti." ifadesini kullandı.

Bakanın yaptığı hareket eleştirildi

Bakan van Ooijen’in sosyal yardım merkezindeki deneyimini anlattığı sosyal medya paylaşımına çok sayıda kişi tarafından yorum yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ooijen’in tüm deneyiminin ter kokusu ve horlama ile sınırlı olduğunu belirterek söz konusu ziyareti "oyun" olarak nitelendirdi.

Ooijen’in evsizlerin sorununu "pijama partisine" indirgediğini iddia eden kullanıcılar, "Evsizler için bundan sonra ne yapacaksınız, aslı mesele o" ifadesini kullandı.

İHA'nın haberine göre; Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Bakan Ooijen’in habersiz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kullanıcılar, Maarten van Ooijen’in evsizlerle ilgili deneyimini bu şekilde kazanmak istemesini olumlu karşılayarak gerçeği daha iyi görmesi için bunun önemli olduğunu kaydetti.



