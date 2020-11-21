Hollandalı gazeteci, AB savunma bakanlarının 'gizli' toplantısına sızdı

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in bağlantı bilgilerini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı gören Hollandalı gazeteci, giriş şifresini kullanarak toplantıya bağlandı.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmadan önce sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

RTL Nieuws kanalının teknoloji muhabiri Daniel Verlaan, Hollandalı bakanın paylaştığı fotoğrafta video konferans yoluyla yapılan toplantıya giriş için gerekli adresi ve 6 haneli şifrenin 5 hanesini gördü.

TOPLANTIYA BAĞLANIP EL SALLADI

Birkaç denemeden sonra doğru şifreyi girip toplantıya bağlanan Verlaan, AB savunma bakanlarına gülerek el salladı. RTL Nieuws kanalı da bu sırada ekranda olup biteni görüntüledi.

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"GİZLİ TOPLANTI"

Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "davetsiz misafiri" görünce "Gizli bir toplantıya girdiğinizi biliyorsunuz, değil mi?" dedi.

"BÖLDÜĞÜM İÇİN ÜZGÜNÜM, ÇIKIYORUM"

Hollandalı gazeteci ise bunun üzerine "Evet, özür dilerim. Ben Hollandalı bir gazeteciyim. Toplantınızı böldüğüm için üzgünüm. Şimdi çıkıyorum." karşılığını verdi.

"POLİS GELMEDEN ÇIKIŞ YAPSAN İYİ OLUR"

Gülüşmelere yol açan bu cevap üzerine Borrell, "Bunun bir suç olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Polis gelmeden bir an önce çıksanız iyi olur." diye konuştu.

TOPLANTIYI BİTİRDİLER

Bir AB yetkilisi olay üzerine toplantının sona erdiğini söyledi.

Yetkili, toplantıya bu şeklide girmenin yasa dışı olduğunu ve ilgili makamlara bilgi verileceğini açıkladı.