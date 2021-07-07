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    Hollanda'lı gazeteci Peter R. de Vries'a silahlı saldırı

    Hollanda'lı gazeteci Peter R. de Vries uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
    • AA
    • 07.07.2021 - 06:37
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    Hollanda'lı gazeteci Peter R. de Vries'a silahlı saldırı

    Hollanda'nın en tanınmış gazeteci ve televizyon programcılarından Peter R. de Vries akşam saatlerinde Amsterdam'ın merkezinde silahlı saldırıya uğradı.

    DURUMU CİDDİ

    Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, savcılık ve polis yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında, Vries'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu belirtti.

    Halsema, Vries'in RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradığı kaydetti.

    HALKIN KAHRAMANI

    Vries'in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, "O bir halk kahramanı" dedi.

    Amsterdam Polis Şefi Frank Paauw, üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

    Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu.

    Hollanda lı gazeteci Peter R. de Vries a silahlı saldırı #1

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