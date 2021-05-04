Hollanda'nın ilk 3 boyutlu baskı evi kiracılarına teslim edildi

Avrupa'nın ilk 3 boyutlu yazıcıyla yapılan evine yerleşen kiracılar, "Sığınak gibi, güvende hissettiriyor" dedi.

Hollanda'nın Eindhoven şehrinde ilginç bir yöntem denendi.

3 boyutlu yazıcıyla bir ev inşa edildi.

Dışıyla oldukça farklı olan evin ilk sahipleri belli oldu.

Emekli bir çift, yeni evlerinde yaşamaya başladı.

'YAŞANILABİLİR EV'

Elize Lutz ve Harrie Dekkers çifti, tamamen 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen evin ilk sahipleri olurken, ev Eindhoven Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir proje kapsamında ortaya çıktı.





"EV BİR SIĞINAK GİBİ"

Evde ilk günlerini geçiren Elize Lutz ve eşi Harrie Dekkers, evi kısmen kullanmaya başladıklarını ancak ağustos ayı itibariyle yerleşeceklerini belirtti.

Evin ilk sakinleri yaptıkları açıklamada, "Ses ve ısı yalıtımı çok iyi. Çok güzel.

Tıpkı bir sığınak gibi güvende hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

"DUVARLARIN YAZDIRILMA AŞAMASI 120 SAAT SÜRDÜ"

Eindhoven Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Theo Salet, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen evin yüzde 30 daha az malzeme ile yapıldığını aktardı.

Eindhoven'daki bir fabrikada imal edilen 94 metrekarelik evin duvarlarının yazdırılma aşamasının ise 120 saat sürdüğü kaydedildi.

Daha sonra kamyonetle taşınarak Bosrijk bölgesindeki Beatrix kanalının kıyısına getirilen evin burada çatı ve pencerelerinin takıldığı ifade edildi.



