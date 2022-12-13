Hollanda'nın ilk Türk kökenli belediye başkanı Huri Şahin oldu

47 yaşındaki Şahin, Rijswijk kentinin belediye başkanı olarak seçildi. Duygularını dile getiren Şahin, "Tüm insanları dinleyeceğim" mesajı verdi.

Huri Şahin, Hollanda'nın ilk Türk kökenli belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Aslen Adanalı olan Şahin, Rijswijk Belediyesi'nde düzenlenen törende yemin ederek yeni görevine resmen başladı.

Hollanda'nın Deventer kentinde doğan 47 yaşındaki Şahin, Rijswijk kentine belediye başkanı olarak atandı.

Babası 60'lı yıllarda Hollanda'ya göç etti

Törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda vefat eden babasının 60'lı yıllarda işçi olarak Hollanda'ya geldiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Babam hiç okula gitmemişti ama yine de yazmayı öğrenip kendini daha da geliştirmeyi başardı, çünkü çok sabırlı ve kararlıydı. Hayatında adımlar atmaya cesaret etti. Bu bana göre ilham verici."

"Tüm insanları dinleyen bir belediye başkanı olmak istiyorum"

Şahin, "Savunmasız insanlar göz ardı edilmemelidir. Kendi deneyimlerimden biliyorum ki bazen belediyeden gelen bir mektup, birinin hayatında çok önemli bir fark oluşturabilir. Rijswijk kentinde yaşayan tüm insanları dinleyen ilgili bir belediye başkanı olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Huri Şahin: Her zaman onların yanında olmak istiyorum

"Saygı" kelimesinin kendisi için bir anahtar olduğunu dile getiren Şahin, "Diyaloğu, tanışmayı, birbirimizi daha iyi tanımayı seviyorum. Ancak bu şekilde ilerleyebiliriz." diye konuştu.

Şahin, Rijswijk Belediye Başkanı ve ülkede ilk Türk belediye başkanı olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, Şahin, "Belediye yönetimine büyük destekte bulunmak, halka ve vatandaşlara çok yakın bir belediye başkanı olmak istiyorum. İyi ve kötü zamanlarında her zaman onların yanında olmak istiyorum." dedi.

Hollanda'da belediye başkanı seçim yöntemi

Şahin'in kariyerinde, belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı, Hollanda Danıştayı Başkan Yardımcısı Sekreterliği gibi farklı görevler bulunuyor.

Hollanda'da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından seçiliyor.