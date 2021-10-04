Hollanda'ya gelen öğrenciler QR koduyla karşılaşıyor

Okumaya Hollanda'ya gelen öğrencilerin yaşadığı QR sorununa karşı eleştiriler yapılırken, devletin yardımcı olması isteniyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) dışındaki ülkelerden gelen ve kendi ülkelerinde aşılanmış olan öğrenciler, Hollanda'da 'QR kodu' sorunu yaşamaktan şikayetçiler. Hükümetin bu sorunun üstesinden gelmesini bekleyen öğrencilerin bekleyişleri gün geçtikçe büyüyor.

Türkiye'den giden öğrencilerin de aralarında bulunduğu yabancı öğrenciler, kovid önlemlerinin gevşetilmesinden sonra birçok ülkede zorunlu hale gelen ve sadece AB ülkelerini kapsayan QR kodu nedeniyle, başta yiyecek, içecek ve eğlence sektörü olmak üzere birçok mekana girerken sorun yaşıyor.

DİJİTAL SERTİFİKA GÖSTERMEK ZORUNLU

Öğrenci örgütlerine göre bu durum, kalacak yer bulmaktan sosyalleşmeye kadar birçok soruna neden oluyor.

AB üyesi çok sayıda ülke, kovid önlemlerinin gevşetilmesinden sonra spor karşılaşmaları, kültürel etkinlikler ya da eğlence ve yiyecek, içecek sektörüne girişte dijital sertifika gösterme zorunluğu getirdi.

Dijital Kovid Sertifakası (DCC) olarak bilinen ve akıllı telefonlara indirilebilen "QR kodu"ndan oluşan uygulama, kişilerin iki doz aşıyı da yaptırdığı, son 24 saat içinde yapılmış testinin negatif çıktığı ya da 6 ay içerisinde koronavirüse yakalandığı için bağışıklık geliştirdiğine ilişkin bilgileri içeriyor.

ÖĞRENCİLER BİR YERE GİREBİLMEK İÇİN TEST YAPTIRMASI LAZIM

Erişim kodlarının tarandığı bu uygulama, yalnızca AB tarafından uygulanan DCC standardına sahip QR koduyla çalışıyor. Bu nedenle İngiltere ve ABD hariç, diğer AB dışı ülkelerden Hollanda'ya gelen öğrenciler, çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi ülkelerinde aşılarının tamamını yaptıran yabancı öğrenciler, AB aşı sertifikası kapsamında bir QR koduna sahip olmadıkları ve ülkelerinden aldıkları kodun sistem tarafından tanınmaması nedeniyle birçok yere giremiyor.

Yabancı öğrenciler, herhangi bir restoran, kafe veya sosyal etkinliğe girebilmek için test yaptırmak zorunda kalıyor.

HÜKÜMETE ÇAĞIRIDA BULUNULUYOR

Hollanda Ulusal Öğrenci Birliği (LSVb) ve Şehirlerarası Öğrenci Danışmanlığı (ISO), bunun yabancı öğrenciler için ciddi sorun oluşturduğunu düşünüyor. Bu engel yüzünden, yabancı öğrenciler, akademik yılın başında diğer öğrencilerle iletişim kurabilecekleri etkinliklere katılamayabiliyor.

Öğrenci örgütleri, AB dışındaki ülkelerden alınan aşı sertifikalarının da acilen tanınması konusunda hükümete çağrıda bulunuyor.

BAKANLIK ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR

Hollanda Sağlık Bakanlığı sorunun farkında olduğunu ve olası bir çözüm üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bakanlık, bu konuda verilerin güvenliği konusundaki engellerin aşılması için çalışıldığını belirtti.

Yurtdışından Hollanda'ya çalışmak ve yaşamak için gelenler ise, vatandaşlık hizmet numarası ve geldikleri ülkeden aldıkları aşı sertifikası ile ilgili makamlara başvurarak, 1 hafta içinde QR kodu alabiliyor.