Hollanda’ya, mültecileri ‘geri itme’ uyarısı

ACVZ tarafından hazırlanan raporda, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin geri itilmelerinden ve kötü muameleye uğramalarından Hollanda'nın da sorumlu tutulabileceği uyarısında bulunuldu.

Hollanda Göç İşleri Tavsiye Komisyonu’nun (ACVZ), Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikaları ve sınır güvenliğine ilişkin raporunu yayınladı.

Komisyon, "AB Sınırları Bizim de Sınırımız" başlıklı raporunda, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin AB sınır güvenlik birimlerince geri itilmelerinden ve insan hakları ihlallerinden Hollanda hükümetinin de sorumlu olabileceği uyarısında bulundu.

YETKİLİLERE TAZMİNAT UYARISI

Hollanda'nın AB sınır güvenliğini sağlayan Frontex ve diğer kurumlara personel yolladığı belirtilen raporda, göçmenlere karşı yapılan hak ihlalleri nedeniyle Hollandalı yetkililerin tazminat yüküyle karşılaşabileceği ifade edildi.

Hollanda hükümetine Birlik düzeyinde daha fazla çabalaması tavsiye edilirken, göçmenlerle ilgili mevcut AB sınır politikalarının uluslararası standartlarla ve AB değerleriyle çatıştığı belirtildi.

PARLAMENTODA GÖRÜŞÜLECEK

Komisyon Üyesi John Morijn, raporla ilgili basına yaptığı açıklamada, AB kurumlarına karşı yerel mahkemelerde dava açılamaması sebebiyle mağdurların üye ülkelere karşı dava açtıklarını ifade etti.

Komisyon, raporun ve tavsiyelerin Hollanda parlamentosunda yapılacak toplantıda görüşüleceğini açıkladı.

ACVZ, Hollanda hükümetine ve diğer kurumlara göç politikalarıyla ilgili rapor ve görüşler hazırlayan bağımsız bir kurul olarak çalışmaktadır.