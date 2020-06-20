Hollywood Şöhretler Yolu'na adını yazdıracak ilk Türk

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, dünyaca ünlü yıldızların isminin bulunduğu yola adını yazdıracak ilk Türk oldu.

ABD'deki Hollywood Şöhret Yolu'nun, 2021 yıldızları belli oldu.

Hollywood Şöhret Yolu Başkanı Ellen K.ve Ceo'su Rana Ghadban tarafından açıklanan listede, dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu olan Türk Doktor Mehmet Öz'ün adı da yer aldı.

İLK KEZ BİR TÜRK'ÜN ADI VAR

Açıklanan listede adı yer alan Dr. Öz, Hollywood Şöhret Yolu'na adı yazılan ilk Türk olacak.

BİNLERCE ADAY ARASINDAN SEÇİLDİLER

Sinema, Televizyon, Tiyatro/Canlı Performans, Radyo ve Söz/Müzik kategorilerinde yıldız ile onurlandırılacak isimler binlerce aday arasından seçildi.

2021 YILINDA İSMİ YER ALACAK İSİMLER

Sinema kategorisinde Şöhretler Yolu’nda yıldızı yer alacak isimler; Josh Brolin, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Zac Efron, Giancarlo Giannini, Shia LaBeouf, Jimmy Smits, Naomi Watts, Ali McGraw ve Ryan O’Neal olarak belirlendi.

Televizyon kategorisinde Dr. Mehmet Öz ile birlikte yer alan ünlüler arasında ise Nick Cannon, Courteney Cox, Marla Gibbs, Jenifer Lewis, Laura Linney, Yargıç Greg Mathis, Dr.Mehmet Oz, Sarah Paulson, Peter Roth ve Christian Slater bulunuyor.

HOLLYWOOD ŞÖHRET YOLU 62 SENE ÖNCE AÇILDI

Güney Kaliforniyalı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlanan Hollywood Şöhret Yolu, 1958 yılında Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlü kişilerin ve dizi yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yolu...

2000’den fazla ünlü yıldızın ismi yer alıyor bu yolda.