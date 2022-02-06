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    Honduras Devlet Başkanı Castro, koronavirüse yakalandığını söyledi

    Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
    • AA
    • 06.02.2022 - 23:39
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    Honduras Devlet Başkanı Castro, koronavirüse yakalandığını söyledi

    Castro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Evrenin yaratıcısının lütfuyla, demokratik ve anayasal düzene dönüş için hükümet planını uygulamaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

    3. DOZU YAPTIRMADI

    62 yaşındaki Castro, daha önce çift doz aşı olduğuna işaret ederek, takviye üçüncü doz aşıyı ise henüz yaptırmadığını bildirdi.

    Honduras Devlet Başkanı Castro, koronavirüse yakalandığını söyledi #1

    HONDURAS'TA 10 BİNDEN FAZLA KİŞİ KORONAVİRÜS'TEN HAYATINI KAYBETTİ

    Honduras'ta bugüne kadar 10 bin 548 kişi salgından hayatını kaybetti, 397 bin 548 kişi de virüse yakalandı.

    Ülkede, 28 Kasım 2021'de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Castro, 28 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

    Honduras Devlet Başkanı Castro, koronavirüse yakalandığını söyledi #2


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