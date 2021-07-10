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- Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı
Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı
- İHA
- 10.07.2021 - 17:35
- Güncelleme : 10.07.2021 - 17:43
Honduras’ta yaklaşık 600 kişilik kalabalık bir grup, İtalyan vatandaşı Giorgio Scanu'nun Santa Ana de Yusguare kasabasındaki Los Mangos Mahallesi’nde bulunan evine girdi.
Öfkeli kalabalık önce Scanu’yu taş, sopa ve palalar ile linç etti ardından evini ve aracını ateşe verdi.
Olay İtalyan medyasına da yansıdı.
Honduras’ta yaşayan İtalyan vatandaşı Scanu’nun bir soygunun intikamını almak için komşusunu öldürmekle suçlandığı iddia edildi.
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ DOĞRULANDI
Honduras Güvenlik Sekreterliği konuyla ilgili açıklama yaptı.
Güvenlik Sekreterliği, Los Mangos Mahallesi’nde yüzlerce silahlı kişinin Scanu'yu evine girerek, öldürdüğü bilgisini doğruladı.
EMİRLERE UYULMADIĞI İFADE EDİLDİ
Açıklamada, Honduras Ulusal Polisi tarafından İtalyan vatandaşın kurtarılması için müdahale edildiği, ancak gözü dönmüş kalabalığın emirlere uymadığı ifade edildi.
Honduras Polisi Genel Müdürü Orbin Galo, olayı araştırmak ve sorumluları yakalamak için bir soruşturma ekibi kurulmasını emretti.
Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı VİDEO