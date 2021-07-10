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Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı

Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı

Yaklaşık 600 kişilik bir grup, İtalyan bir vatandaşı önce sopa, taş ve palalar ile darbetti ardından evini ve aracını ateşe verdi.