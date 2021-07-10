Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
293.484
0.83%
EXEN Coin
27.86
2.12%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı

    Yaklaşık 600 kişilik bir grup, İtalyan bir vatandaşı önce sopa, taş ve palalar ile darbetti ardından evini ve aracını ateşe verdi.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı

    Honduras’ta yaklaşık 600 kişilik kalabalık bir grup, İtalyan vatandaşı Giorgio Scanu'nun Santa Ana de Yusguare kasabasındaki Los Mangos Mahallesi’nde bulunan evine girdi.

    Öfkeli kalabalık önce Scanu’yu taş, sopa ve palalar ile linç etti ardından evini ve aracını ateşe verdi.

    Olay İtalyan medyasına da yansıdı.

    Honduras’ta yaşayan İtalyan vatandaşı Scanu’nun bir soygunun intikamını almak için komşusunu öldürmekle suçlandığı iddia edildi.

    ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ DOĞRULANDI

    Honduras Güvenlik Sekreterliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Güvenlik Sekreterliği, Los Mangos Mahallesi’nde yüzlerce silahlı kişinin Scanu'yu evine girerek, öldürdüğü bilgisini doğruladı.

    Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı #1

    EMİRLERE UYULMADIĞI İFADE EDİLDİ

    Açıklamada, Honduras Ulusal Polisi tarafından İtalyan vatandaşın kurtarılması için müdahale edildiği, ancak gözü dönmüş kalabalığın emirlere uymadığı ifade edildi.

    Honduras Polisi Genel Müdürü Orbin Galo, olayı araştırmak ve sorumluları yakalamak için bir soruşturma ekibi kurulmasını emretti.

    Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı VİDEO

    Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı #2

    Honduras’ta 600 kişilik grup, 1 İtalyan vatandaşına saldırdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir