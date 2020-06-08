Hong Kong firması salgın sonrası Türkiye’yi güvenli bulmadı

Koronavirüs mücadelesinde dünya çapında parmakla gösterilen Türkiye, Hong Konglu analiz firmasının yaptığı listede Çin'in bile gerisine kondu.Politik kaygılarla oluşturulan liste, oldukça tepki çekti.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak 406,221 kişini ölümüne yol açan ve en az 7 milyon kişiye bulaşan koronavirüs salgını devam ediyor.

Her na kadar vaka ve ölüm sayılarındaki artış düşse de, hastalığa karşı aşı, henüz geliştirilme yolunda.

SALGINLA MÜCADELEDE DÜNYAYA DERS VERDİ

Özellikle ABD’yi ve Avrupa’nın birçok büyük ülkesini oldukça kötü bir biçimde vuran pandemide Türkiye, dünya çapında şapka çıkartılar bir mücadele gösterdi. Salgının ülkede görülmeye başlandığı andan itibaren uygulanan kontrollü ve stratejik yasaklar, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinden başarılı bir biçimde çıkmasıyla sonuçlandı.

Pandemi sürecinde başta ABD, Fransa, İtalya gibi ülkeler olmak üzere dünya genelinde 60’tan fazla ülkeye medikal yardımda bulunan, örnek sağlık sistemiyle ise onlarca ülkeye ders verir nitlikte iş çıkaran Türkiye, dünya çağında da salgındaki başarısını konuşturdu.

SAĞLIK SİSTEMİ DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE

Birçok ülke Türkiye’nin salgın konusundaki başarını parmakla gösterirken, The Economist, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir derlemeyle Türkiye’nin tartışılmaz başarısının nedenlerini özetleyerek, sağlık sistemine övgü yağdırdı.

Türkiye'nin uyguladığı stratejinin işe yaradığını, ölüm sayılarının diğer ülkelerin gerisinde olduğunu ve yapılan yatırımlar sayesinde salgın sırasında hiçbir zaman hastanelerin kapasitelerinin aşılmadığını belirten dergi, "Türkiye'nin pandemi konusunda doğru yaptıkları" başlıklı yazısında herkese örnek olması gerek maddleri de özetledi.

ŞAİBELİ LİSTE GÜLDÜRDÜ

Verdikleri kayıplar ve çöken sağlık sistemiyle salgının etkilerinden daha aylar boyu kurtulamayacak olan birçok ülkenin karşısında, normalleşme süreçlerini de kontrollü başlatan Türkiye’nin başarısı, Hong Konglu bir firmanın yaptı “Güvenli ülkeler listesi”nde ise görmezden gelindi.

POLİTİK KAYGILAR ÖN PLANDA

Forbes’ta yayınlanan ve Deep Knowledge Ventures Group isimli bir Hong Kong analiz firması tarafından oluşturulan listeye göre güvenlilik açısından 37. sıraya konulan Türkiye’ye verilen bu sıralama, oldukça tepki çekti. Başarı sağlık sistemi dahil örnek teşkil eden Türkiye’nin, salgını başlatan ve dünyanın virüsten kırılıp geçilmesine neden olan Çin gibi bir ülkeden bile alt sıralarda yer alması, listenin oluşturulmasında gerçek verilerin mi yoksa politik kaygıların mı temel alındığına dair kafalarda soru işaretleri yarattı.