Hong Kong Uluslararası Koşusu'nda at ile jokeyinin düşmesi sonrası 3 at ve 4 jokey yaralandı. Kazanın ardından 2 ata ötenazi yapıldı.

Sha Tin Hipodromu'nda düzenlenen Hong Kong Uluslararası Koşusu sırasında korkunç bir kaza yaşandı.

Son viraj dönülürken orta kulvardan dönen Amazing Star isimli at, jokeyi Lyle Hewitson ile birden yere düştü.

4 JOKEY YARALANDI

Arkasından koşan Lucky Patch ve jokey Zac Purton da kazadan kaçamayıp yere yuvarlandı. Yere düşen atlara, arkadan koşan atların da çarpması sonucu yaşanan kazada dört jokey yaralandı.

Hong Kong'da at yarışında kaza: 4 jokey yaralandı

2 ATA ÖTENAZİ YAPILDI

Jokeylerden üçü hastaneye kaldırıldı, hepsinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada yaralan iki atın iyileşmesi beklenirken, iki ata ise ötenazi yapıldı.

Kalan sekiz at yarışı tamamladı. 1200 metrelik koşuyu Sky Field ve jokeyi Blake Shinn önde bitirdi.

Hong Kong Jokey Kulübü, yarış gününün geri kalanında yapılacak ödül törenlerinin sadeleştirileceğini ve milli marşların çalınmayacağını açıkladı.