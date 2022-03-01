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    Hong Kong'da halk, toplu koronavirüs testi endişesiyle market raflarını boşalttı

    Zorunlu testle ilgili dedikodular, halkı paniğe sevk etti. Birçok insan marketlere koşarken, Hong Kong lideri açıklama yaptı.
    • REUTERS
    • 01.03.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 08:53
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    Hong Kong'da halk, toplu koronavirüs testi endişesiyle market raflarını boşalttı

    Hong Kong halkı, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili söylentilerin yayılmasının ardından soluğu marketlerde aldı.

    Zorunlu toplu koronavirüs testi ve sokağa çıkma yasağına ilişkin haberler, halkı paniğe sevk etti.

    ZORUNLU TEST SÖYLENTİSİ

    Yerel basın, zorunlu testin 17 Mart'tan sonra başlayacağını belirtirken, bu durum birçok insanın karantinaya zorlanacağı ve test sonucu pozitif çıkan aile üyelerinin birbirinden ayrılacağı endişelerine yol açtı.

    MARKETLERE AKIN ETTİLER

    Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, insanların süpermarketlerdeki ürünleri tüketmesinin ardından sükunet çağrısı yaptı.

    Lam, halkı "gereksiz korkuları körüklemeye yol açan söylentilere kapılmamaya" çağırdı. Gıda ve mal arzının normal seyrinde devam ettiği kaydedildi.

    "PANİĞE KAPILMAYIN" AÇIKLAMASI

    Açıklamada, "Kamuoyunun endişelenmesine gerek yok, söylentilere kapılmamak için teyakkuz halinde olmalı ve hükümetin verdiği bilgilere dikkat etmeliler." denildi.

    Yetkililer, Hong Kong'un 7,4 milyonluk nüfusuna dokuz gün içinde üç kez test uygulamayı planlıyor. Bu süreçte insanlardan evlerinde kalmaları isteniyor.

    Hong Kong da halk, toplu koronavirüs testi endişesiyle market raflarını boşalttı #1

    Hong Kong da halk, toplu koronavirüs testi endişesiyle market raflarını boşalttı #2

    Hong Kong da halk, toplu koronavirüs testi endişesiyle market raflarını boşalttı #3

    Hong Kong da halk, toplu koronavirüs testi endişesiyle market raflarını boşalttı #4

    Hong Kong da halk, toplu koronavirüs testi endişesiyle market raflarını boşalttı #5


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