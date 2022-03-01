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Hong Kong'da halk, toplu koronavirüs testi endişesiyle market raflarını boşalttı

Hong Kong'da halk, toplu koronavirüs testi endişesiyle market raflarını boşalttı

Zorunlu testle ilgili dedikodular, halkı paniğe sevk etti. Birçok insan marketlere koşarken, Hong Kong lideri açıklama yaptı.