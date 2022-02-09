Hong Kong'da hamsterlardan insanlara korona bulaştı

Bilim insanları, koronalı hamster vakalarından sonra hayvandan insana koronavirüs bulaşmasını konu alan incelemeler yaptı. Hamsterların delta varyantını insanlara bulaştırdığı sonucuna varıldı.

Hong Kong’da koronavirüse yakalanan hamsterların ardından bilim insanları, hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaşmasına konu alan vaka incelemesi yaptı.

Hong Kong Üniversitesi ve Özel Bölge Yönetimi’nden bilim insanları, Hong Kong’da daha önce baş gösteren ve 2 bin 200 hamsterın öldürülmesine sebep olan koronalı hamster ve ilişkili insan vakaları üzerinde çalıştı.

15 HAMSTERDA ANTİKOR TESPİT EDİLDİ

Bilimsel vaka incelemelerinin ardından elde edilen sonuçlara göre, 28 hamsterdan 15’inde virüs veya antikor tespit edildi.

HAMSTERLARDA DELTA VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Hamsterlara gerçek yaşam ortamlarında koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 virüsü bulaşabildiği, birbirlerine bulaştırabildikleri ve virüsün hamsterlardan insanlara bulaşabildiği sonuçlarına ulaşıldığı açıklandı.

Virüs testi pozitif çıkan hamsterlarda, delta varyantı olduğu tespit edildi.

"ÇİFTLİK VİZONU HARİÇ HAYVANDAN İNSANA BULAŞMA YOKTU"

Çalışmada, “SARS-CoV-2'nin insanlardan evcil hayvanlar da dahil olmak üzere diğer memelilere bulaştığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, çiftlik vizonu hariç, bu enfekte hayvanların insanları enfekte edebileceğine veya insanlar arasında daha da yayılmasına dair daha önce hiçbir belge yoktu” denildi.

İTHAL EDİLEREK ÜLKEYE GİRDİ

Bilim insanları, ilk koronalı hamsterların ortaya çıktığı evcil hayvan dükkanı ve onun canlı hayvan deposundan elde ettikleri hem genetik hem de epidemiyolojik sonuçlara göre, hamsterların ithal edilerek ülkeye girdiği ve dükkanda çalışan 23 yaşındaki bir kişi ile bir müşteriye virüsü bulaştırdıkları sonucuna vardı.

"HAMSTER SAHİPLERİ İÇİN BİR TEHDİT OLUŞTURMA OLASILIĞI DÜŞÜK"

Çalışmayı yapan virologlar, evcil hayvan ticaretinin virüsün yayılması için bir yol sağlamasına rağmen, mevcut evcil Hamster sahipleri için bir tehdit oluşturma olasılığının düşük olduğunu ve evcil hayvanlara zarar verilmemesini vurguladı.

İKİ BAĞIMSIZ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bilimsel çalışmada, “İlk olarak 15 Ocak-2022'de bir evcil hayvan dükkanı çalışanında tanımlanan bir SARS-CoV-2 varyantı Delta salgınını açıklıyoruz. Müteakip araştırmalar, kaynağın Hollanda'dan ithal edilen evcil hamsterler olduğunu ve insanlarda iki bağımsız zoonotik enfeksiyona (hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalık) ve Hong Kong'da en az bir başka insandan insana bulaşma vakasına neden olduğunu belirledi.” ifadeleri yer aldı.