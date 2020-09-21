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Hong Kong'da otoparktan çıkmayı başaramayan sürücü kamerada

Hong Kong'da otoparktan çıkmayı başaramayan sürücü kamerada

Otoparktan ayrılma konusunda başarısız olan sürücü, hem yanındaki otomobile zarar verdi hem de kendi aracında hasara neden oldu.