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- Hong Kong'da otoparktan çıkmayı başaramayan sürücü kamerada
Hong Kong'da otoparktan çıkmayı başaramayan sürücü kamerada
Otoparktan ayrılma konusunda başarısız olan sürücü, hem yanındaki otomobile zarar verdi hem de kendi aracında hasara neden oldu.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 14:58
- Güncelleme : 21.09.2020 - 14:58
Hong Kong'da akılalmaz bir kaza kameraya yansıdı.
Otoparkta aracını park eden sürücü, buradan çıkmak için direksiyon başına geçti.
Sürücü, aracını park ettiği yerden çıkarırken sola dönüş yapmak istedi. Ancak talihsiz bir kaza yaşandı.
OTOPARKTA PEŞ PEŞE KAZA
Sola dönüş yapan sürücü, o sırada park halindeki başka bir otomobile çarptı. O anlar, bir diğer araçtan saniye saniye kaydedildi.
Kazayı farkeden sürücü, geri gelmek istedi. Araçtan inerek olan biteni anlamak istediği sırada yine talihsizlik yaşadı.
Sürücü, otomobilin kontrolünü kaybederken, hızla geri gelen aracın kapısı kolona çarparak kırıldı.
Hong Kong'da otoparktan çıkmaya çalışan sürücünün yaptığı inanılmaz kaza ViDEO