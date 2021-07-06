Hong Kong’da varyant taşıdıklarını bildirmeyen hastalara hapis

Hong Kong’da ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs Beta varyantını taşıdıkları halde yetkililere yalan beyanda bulunan 2 kişiye hapis cezası verildi.

Koronavirüs salfınında yeni tehlike ortaya çıkan virüs varyantları.

Ülkeler bu varyantlara karşı yeni önlemler hayata geçirirken Hong Kong’da ilginç bir vaka yaşandı.

BETA VARYANTI TAŞIDIKLARINI SAKLADILAR

İlk kez Güney Afrika'da görülen corona virüsün Beta varyantını taşıdıkları belirlenen iki korona hastası, yetkililere yalan beyanda bulunmak ve bulaşıcı hastalığın şehirde yayılması konusunda paniğe neden olmak suçlarından hakim karşısına çıktı.

AsiaOne sitesinin haberine göre, Kowloon Şehir Mahkemesinde geçen ay yetkililere yanlış bilgi verdiğini kabul eden 30 yaşındaki Syed Mohamed Rizvi ve 31 yaşındaki Victoria Marie Alcaide Guadiz yargılandı.

BİRİ 3 AY DİĞERİ 20 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Altı farklı suçu işlediği tespit edilen Rizvi üç ay hapis cezasına çarptırılırken tek suçtan hüküm giyen Guadiz'e 20 günlük hapis cezası verildi ancak gözaltında kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Davayı "çok ciddi" olarak nitelendiren Yargıç Ada Yim Shun Yee, "enfekte olanları cezalandırmak" değil, topluma açık bir mesaj vermek amacı taşıdıklarını ifade etti.